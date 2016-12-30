الدفاع المدني جاهز لإنقاذكم ليلة رأس السنة..

أخبار متفرقة
- اللواءترامب يشيد ببوتين “الشديد الذكاء” في تعامله مع العقوبات الأميركية
- إسلامياتحديث
- إسلامياتفتاوى
- إسلامياتدعاء اليوم
- اللواءموسكو تطلب دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بسوريا
- اللواءاوقفت مفرزة بعلبك القضائية في محلة تمنين التحتا كل من (ح.ا.) 1984 لبناني و(ص.س.) 1977 لبناني بجرم تزوير واحتيال.
- إسلامياتأقوال مأثورة
- إسلامياتمواقيت الصلاة
- رياضةعودة أغويرو تدب الذعر بليفربول عشية لقاء مانشستر سيتي
- اللواءوزارة الداخلية الفرنسية : انتشار أكثر من 10 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة