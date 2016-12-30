الرئيس عون لوفد الصناعيين اللبنانيين: الصناعة هي إحدى أهم وسائل الإنتاج وسنعمل على تطويرها

أخبار متفرقة
- ميدياكيف علق جنبلاط على اقفال صحيفة السفير؟
- منوعاتبسبب الكَيف…وفاة طفلة رضيعة جوعاً
- لبنانجلسات مجلس الوزراء الاربعاء المقبل.. وبري: النسبية آخر قرش
- دولياتزلزال بقوة 6.2 يضرب إندونيسيا
- لبنانبعد إتفاق موسكو وأنقرة.. هل يغادر “حزب الله” سوريا؟
- عربياتبداية هشة لوقف النار بسوريا: خروقات في حماة وإدلب
- دولياتبوتن يتوعد أوباما.. وترامب يبحث التفاصيل
- اللواءمروحيات النظام تستهدف وادي بردى بـ 12 برميلا متفجرا
- عربياتبعد تحرير حي القدس.. الأنظار إلى حي الكرامة في الموصل
- اللواءجرح فلسطينية تحمل سكينا برصاص القوات الاسرائيلية على حاجز قلنديا