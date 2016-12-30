الرئيس عون لوفد الصناعيين اللبنانيين: الصناعة هي إحدى أهم وسائل الإنتاج وسنعمل على تطويرها

دلال ديب

الرئيس عون لوفد الصناعيين اللبنانيين: الصناعة هي إحدى أهم وسائل الإنتاج وسنعمل على تطويرها

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