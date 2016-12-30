العام 2017 نستقبله بثلوج تلامس الـ1000 متر

بدأ المنخفض الجوي بالاقتراب تدريجيا من الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، ليتحول طقس لبنان الى متقلب ثم غير مستقر وبارد بسبب الرياح باردة التي ستتدفق الى منطقتنا بالتوازي مع الطقس المتقلب وغير المستقر المتوقع في الأيام المقبلة.

وهذا المنخفض الجوي سيكون ضعيف الى متوسط الفعالية، لذا لا داعي للهلع والطقس المقبل على لبنان طقس شتوي اعتيادي إنما مع برودة في الجو، انما يجب الإنتباه أثناء القيادة على الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج وايضا تكون الجليد على ١٣٠٠-١٤٠٠م وما فوق.

بالنسبة للتراكمات الثلجية، نتوقعها على الشكل التالي مع الاشارة الى أن تراكمات الثلوج تختلف بين منطقة وأخرى حسب الجغرافيا اللبنانية:

– لا تراكمات تذكر تحت الـ ١٠٠٠م.

– تراكمات خفيفة بين ١٠٠٠م و١١٠٠م.

– ٥ الى ١٥ سم بين ١٢٠٠م و١٤٠٠م.

– بحدود الـ٢٠ سم على ١٥٠٠م.

‫الجمعة ٣٠ك١: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة خاصة صباحا وثلوج على ١٤٠٠م، في حال توفر الهطول. رياح جنوبية ناشطة ٤٠ الى ٦٠كم/س.

‫السبت ٣١ك١: غير مستقر مع امطار متفرقة غزيرة احيانا خاصة صباحاً وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠م لتتدنى تدريجيا الى ١٠٠٠م وبعض مناطق البقاع وقد تلامس ٩٠٠م في بعض المناطق ليل السبت – الأحد. تنخفض الحرارة مع دخول الجبهة الباردة بعد الظهر لتسجل ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة.

‫الأحد ١ك٢: غير مستقر مع امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠م وبعض مناطق البقاع، قد تلامس الـ ٩٠٠م أحيانا، حرارة الساحل بين ٨ و ١٤ درجة.