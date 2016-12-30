اللواء بصبوص اتصل بالعنصر الذي احبط عملية السطو على مصرف الاعتماد اللبناني وهنأه على شجاعته الباهرة وإندفاعه

محمّد جابر

اللواء بصبوص اتصل بالعنصر الذي احبط عملية السطو على مصرف الاعتماد اللبناني وهنأه على شجاعته الباهرة وإندفاعه

 

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