قبل 40 عاما

31/12/1979:

إنقلاب أفغانستان يُهدّد

بمجابهة أميركية سوفياتية

قال الرئيس كارتر اليوم ان التورط العسكري السوفياتي في انقلاب أفغانستان أمس يُشكّل خطراً على السلام العالمي. وأعلن انه سيرسل مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية هو وارن كريستوفر إلى أوروبا في نهاية هذا الأسبوع للبحث في ما يمكن ان يرد به المجتمع الدولي على الخطوة السوفياتية ولمناقشة الحلفاء في عواقب هذا التدخل. كما أعلن الرئيس كارتر انه أجرى اليوم محادثات هاتفية مع عدد كبير من رؤساء الدول الغربية حول التصرف السوفياتي في أفغانستان وأن الجميع متفقون في الرأي.

قبل 25 عاما

31/12/1991:

إسرائيل اشترطت على واشنطن

اعترافاً عربياً بالمستوطنات

اعدت الحكومة الإسرائيلية أفكاراً جديدة بشأن قضية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وذلك لطرحها خلال المفاوضات الثنائية المقبلة مع الأطراف العربية. وأكدت مصادر دبلوماسية ان الحكومة الإسرائيلية أبلغت هذه الأفكار إلى عدد من الاطراف المعنية في قضية السلام وأن مشاورات تجري حول هذا الأمر بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية على ضرورة الحصول على اعتراف الدول العربية والفلسطينيين، بحدود إسرائيل متضمنة المستوطنات القائمة، بما يعني الاعتراف بالمستوطنات.

قبل 15عاما

31/12/2001:

شارون ينعى خطة

بيريز

قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون الطريق امام بارقة الأمل الخافتة التي اثارتها خطة وزير خارجيته شيمون بيريز للسلام مع الفلسطينيين بإعلانه أمس ان هذه الخطة «ليس لديها أي فرصة للنجاح»، وإنها «لم تعد قائمة لقد دفنت بمجرد نشرها»، وتزامن موقف شارون المتشدد الذي خالفه فيه ثلثا الإسرائيليين مع تصاعد الدعوات داخل حكومة شارون واليمن المتطرّف إلى إقالة بيريز لتجاوزه مواقف الحكومة وأيدت القيادة العسكرية الإسرائيلية مواقف شارون حيال السلطة الفلسطينية.