المندوب الروسي في مجلس الامن: 7 جماعات مسلحة وقعت على اتفاق وقف النار في سوريا

محمّد جابر

المندوب الروسي في مجلس الامن: 7 جماعات مسلحة وقعت على اتفاق وقف النار في سوريا

 

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