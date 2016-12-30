الوزير طارق الخطيب لـ “صوت لبنان 100.5”: وصلنا الى النهاية في وضع خطة للنفايات وفريق من وزارة البيئة سيكشف اليوم على نهر الغدير لنضع المعالجات اللازمة

لميا جردلي

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