امن الدولة أوقف المدعو محمد طلال فياض في مشحا للاشتباه بقيامه بعمليات سلب على طريق دير جنين – بينو

محمّد جابر

امن الدولة أوقف المدعو محمد طلال فياض في مشحا للاشتباه بقيامه بعمليات سلب على طريق دير جنين – بينو

 

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