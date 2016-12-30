تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وتأمل أن يمهد لحل شامل

محمّد جابر

تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وتأمل أن يمهد لحل شامل

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