جبهة فتح الشام: أي حل سياسي يثبت أركان النظام هو هدر للدماء وللثورة

محمّد جابر

جبهة فتح الشام: أي حل سياسي يثبت أركان النظام هو هدر للدماء وللثورة

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