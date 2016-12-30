جرح فلسطينية تحمل سكينا برصاص القوات الاسرائيلية على حاجز قلنديا

دلال ديب

جرح فلسطينية تحمل سكينا برصاص القوات الاسرائيلية على حاجز قلنديا

تعليقات الفيسبوك