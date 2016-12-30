جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وحركة المرور كثيفة

دلال ديب

جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وحركة المرور كثيفة

تعليقات الفيسبوك