رئيس الوزراء التركي: لن نتسامح مع الإرهاب وسنلاحقه في أي مكان وسنقضي على كافة المنظمات الإرهابية ونحافظ على أمن حدودنا

دلال ديب

رئيس الوزراء التركي: لن نتسامح مع الإرهاب وسنلاحقه في أي مكان وسنقضي على كافة المنظمات الإرهابية ونحافظ على أمن حدودنا

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