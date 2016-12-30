روسيا تأمل أن يصوت مجلس الأمن يوم السبت على دعم وقف النار في سوريا

محمّد جابر

روسيا تأمل أن يصوت مجلس الأمن يوم السبت على دعم وقف النار في سوريا

 

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