سلطات فرنسا تنشر 100 ألف عسكري تزامنا مع الاحتفالات بالعام الجديد.

محمّد جابر

سلطات فرنسا تنشر 100 ألف عسكري تزامنا مع الاحتفالات بالعام الجديد.

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