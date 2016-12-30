صحيفة بريطانية: “داعش” هدد بتحويل احتفالات رأس السنة في العالم الى “أفلام رعب دموية”

دلال ديب

صحيفة بريطانية: “داعش” هدد بتحويل احتفالات رأس السنة في العالم الى “أفلام رعب دموية”

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