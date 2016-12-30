صقر ادعى على 7 اشخاص بينهم موقوفان في جرم الإنتماء الى تنظيم “داعش” والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية

دلال ديب

صقر ادعى على 7 اشخاص بينهم موقوفان في جرم الإنتماء الى تنظيم “داعش” والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية

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