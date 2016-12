فيفي عبده تحضر مفاجأة غير متوقعة ليلة رأس السنة (فيديو )

استنوني ان شاء الله ليلة راس السنة من الساعة ١٠ مساءً لغاية ١٢ هاكون معاكم علي الهوا مباشر اون لاين علي صفحة fifi abdou channel علي اليوتيوب . بحبكم اوي و سنة سعيدة عليكم ان شاء الله خمسة مواه Big surprise coming soon on New Year’s Day,, you can Watch me online on YouTube demonstrating and performing on fifi abdou channel… love you all 5 muahhhh✋🏻💋💋💋💋💋(from 10:00pm till 12:00am) HAPPY NEW YEAR!

