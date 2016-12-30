فيفي عبده تحضر مفاجأة غير متوقعة ليلة رأس السنة (فيديو )

أعلنت النجمة المصرية فيفي عبده بطريقتها الطريفة عن تحضيرها مفاجأة مميّزة لجمهورها ليلة رأس السنة.

نشرت عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على “انستغرام” قالت خلاله إنها ستقدم لجمهورها رقصات وأغنيات جديدة لمدة ساعة ونصف من صالون منزلها.

وأكدت أنه يمكن لجميع محبيها وجمهورها من جميع أنحاء العالم مشاهدتها من خلال قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”، متمنية للجميع ليلة رأس سنة سعيدة.

وعلقت فيفي على المقطع قائلة: “استنوني ان شاء الله ليلة رأس السنة من الساعة 10 مساءً لغاية 12 هاكون معاكم علي الهوا مباشر اون لاين على صفحة fifi abdou channel على اليوتيوب. بحبكم اوي وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله خمسة مواه”.