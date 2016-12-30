مجدلاني: نعوّل على زيارة الرئيس عون للسعودية وعلى بقية الزيارات لدول الخليج التي تصب في خانة دفع الإقتصاد إلى الأمام عبر المساعدات والإستثمارات والسياح من دول الخليج الذين توقّف مجيئهم إلى لبنان منذ سنوات.

لميا جردلي

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