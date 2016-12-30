مصرف الاسكان خفض معدل فائدة الاقراض من 5 الى 3% سنويا للعقود الموقعة اعتبارا من 1/1/2017

دلال ديب

مصرف الاسكان خفض معدل فائدة الاقراض من 5 الى 3% سنويا للعقود الموقعة اعتبارا من 1/1/2017

تعليقات الفيسبوك