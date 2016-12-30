مقتل أحد سالبي مصرف بنك الاعتماد المصرفي وجرح آخر على أيدي العريف في قوى الامن حسن عطوي على اوتوستراد

دلال ديب

مقتل أحد سالبي مصرف بنك الاعتماد المصرفي وجرح آخر على أيدي العريف في قوى الامن حسن عطوي على اوتوستراد

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