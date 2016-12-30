من منا لا يتمنى ذلك؟…الفيديو الذي أبكى نصف بنات العالم

من من فتيات العالم لا تتمنى ان تكون اميرة في مملكتها الخاصة بها.يأتي من يخدمها يدللها يعتني بها.

حتى لو كان حلم او مشاهدة من بعيد ,فإنه من الجميل ان نعيش هكذا لحظات حتى ولو كانت حلم