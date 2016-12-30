يوفنتوس سيُدرج ليختشتاينر بقائمة دوري الأبطال

السويسري عاد للحياة الكروية مؤخرًا.

بعد أن كان أقرب المرشحين للخروج من قلعة السيدة العجوز في الصيف الفائت تبدلت وضعية الظهير السويسري ستيفان ليختشتاينر مع إصابة داني ألفيش حيث توفر له المزيد من الوقت للمشاركة.

لعب ستيفان البالغ من العمر 32 عامًا الذي ينتهي عقده في الصيف القادم في 11 مباراة في السيري آ، ومباراة واحدة في نهائي كأس السوبر الإيطالي ضد الميلان في الدوحة، وسجل هدفًا وصنع آخر.

وسوف يُفتح باب التعديل على قائمة دوري أبطال أوروبا -يُمكن إجراء 3 تعديلات بحدٍ أقصى- في بداية شهر فبراير.

وأشارت صحيفة الجازيتا ديلو سبورت في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة أن النجم السويسري نال ثقة مدربه ماكس أليجري من جديد وأنه من شبه المؤكد إدراجه قي قائمة المسابقة الأوروبية.