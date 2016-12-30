5 قتلى من المدنيين بقصف للتحالف على قرية دبسي عفنان بريف الرقة الغربي

محمد عمر

5 قتلى من المدنيين بقصف للتحالف على قرية دبسي عفنان بريف الرقة الغربي

 

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