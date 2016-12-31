ابراهيم: الاحداث الامنية ليست وراءنا بعد ولسنا نعيش في جزيرة معزولة

امل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان يكون العام الجديد 20177 اكثر امنا وامانا، لافتا الى ان خلية كسارة هي الاكثر خطورة وتم القضاء عليها.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى ان الاحداث الامنية ليست وراءنا بعد ولسنا نعيش في جزيرة معزولة بل نحن من دول المنطقة.

واشار الى ان امنيته في العام الجديد هي تحرير العسكريين لدى تنظيم “داعش” والمطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي الصحفي سمير كساب، لافتا الى ان الوسيط بين الدولة وداعش لم ياتي باثبات عن حياة العسكريين.