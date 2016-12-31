اشتباكات بين المعارضة السورية وحزب الله في محيط وادي بردى

محمد البطل

أفادت قناة “سكاي نيوز” عن “توقف القصف على قرى وادي بردى بريف دمشق واشتباكات بين المعارضة و”حزب الله” في محيطها”.

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