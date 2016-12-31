اشكال فردي في عين الحلوة واصابة شخص

محمد البطل

اشكالا فرديا وقع في حي عرب غوير في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، تطور الى اطلاق نار واصابة شخص.

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