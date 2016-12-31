التحكم المروري: تعديل أوقات سير الشاحنات والصهاريج في بيروت وجبل لبنان

نشرت”غرفة التحكم المروري” خبراً صادراً عن وزارة الداخلية والبلديات، فيه تعديل لأوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان. إليكم الصورة المرفقة، وجاء فيه :”يمنع سير الشاحنات إعتباراً من الساعة 6:30 حتى الساعة 9:00 صباحاً ومن الساعة 16:00 لغاية الساعة 20:00 من يوم الأثنين حتى يوم الجمعة إعتباراً من 14-12-2016 ولغاية 2-1-107″، بالاضافة إلى تجميد قرارات منح الاستثناءات للشاحنات والصهاريج بالسير خارج الاوقات المحددة.