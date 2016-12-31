التحكم المروري: حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة وناشطة من الاوزاعي وصولا حتى خلدة

دلال ديب

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة وناشطة من الاوزاعي وصولا حتى خلدة

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