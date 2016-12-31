الجيش السوري الحر: اتفاق وقف إطلاق النار سيكون لاغيا حال استمرار النظام في خرقه

دلال ديب

الجيش السوري الحر: اتفاق وقف إطلاق النار سيكون لاغيا حال استمرار النظام في خرقه

تعليقات الفيسبوك