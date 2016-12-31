الجيش السوري الحر: ندعو روسيا الطرف الضامن للنظام السوري وحلفائه إلى تحمل مسؤولياتها

دلال ديب

الجيش السوري الحر: ندعو روسيا الطرف الضامن للنظام السوري وحلفائه إلى تحمل مسؤولياتها

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