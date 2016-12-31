السوري الحر: ندعو مجلس الأمن للتمهل في تبنى الاتفاق بين المعارضة و روسيا حتى تؤكد موسكو التزامها بتعهداتها

دلال ديب

السوري الحر: ندعو مجلس الأمن للتمهل في تبنى الاتفاق بين المعارضة و روسيا حتى تؤكد موسكو التزامها بتعهداتها

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