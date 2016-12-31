السوري الحر : نسخة الاتفاق التي وقع عليها مختلفة عن التي وقعها النظام

دلال ديب

السوري الحر : نسخة الاتفاق التي وقع عليها مختلفة عن التي وقعها النظام

تعليقات الفيسبوك