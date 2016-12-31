الصليب الاحمر: حادث سير في منطقة عين الرمانة والصليب الاحمر اللبناني توجه الى مكان الحادث

أخبار متفرقة
- اللواءالتحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب الانزلاقات والازدحام المروري الكثيف في المحلة
- اللواءوصول رئيس الحكومة سعد الحريري إلى ثكنة الحلو لمواكبة الاجراءات الأمنية
- اللواءالتصويت على مشروع القرار الروسي لوقف اطلاق النار بسوريا بعد ساعة
- اللواءمسلم: التحضيرات لمواكبة ليلة راس السنة جاهزة مئة بالمئة
- رياضةقطار تشيلسي يدهس ستوك سيتي في مواجهة مثيرة
- اللواءوزير الداخلية يواكب الاجراءات الأمنية ليلة راس السنة من ثكنة الحلو
- حول العالمالعالم يدخل عام 2017 بـ”الثانية الكبيسة”
- اللواءلقاء بين الكشاف العربي والإنقاذ الشعبي في صيدا
- اللواءتشوركين: التصويت على مشروع قرار دعم وقف إطلاق النار في سوريا قد يتأخر
- اللواءوصول الرئيس الحريري الى وزارة الدفاع في جولة لتفقد جهوزية الوحدات العسكرية في ليلة رأس السنة