القوات العراقية تواصل تقدمها شمالي الموصل وسط قصف مكثف لمقاتلات التحالف على مواقع تنظيم “داعش”

دلال ديب

القوات العراقية تواصل تقدمها شمالي الموصل وسط قصف مكثف لمقاتلات التحالف على مواقع تنظيم “داعش”

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