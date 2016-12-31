القوى الاسلامية بعين الحلوة تنفي الاستنفار المسلح بمناسبة رأس السنة

اوضحت القوى الاسلامية ما يثار من انتشار مسلح ليلة رأس السنة، واعتبرت ان ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن انه سيكون الليلة انتشار عسكري اسلامي واسع في مختلف شوارع وأحياء مخيم عين الحلوة هو عار عن الصحة، لافتة إلى أن “الوضع الأمني في هذه الليلة سوف يكون كالمعتاد من كل عام، حيث يقتصر الإنتشار والحراسات امام المقرات في ليلة رأس السنة”.