الوكالة الوطنية: استخبارات الجيش اللبناني تنفذ عمليات دهم لتجمعات للنازحين السوريين في منطقتي الغازية جنوب صيدا والعاقبية في الزهراني

دلال ديب

الوكالة الوطنية: استخبارات الجيش اللبناني تنفذ عمليات دهم لتجمعات للنازحين السوريين في منطقتي الغازية جنوب صيدا والعاقبية في الزهراني

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