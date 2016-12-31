تدابير أمنية للجيش وقوى الأمن في صيدا وصور

ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “وحدات من الجيش وقوى الامن الداخلي، تنفذ انتشاراً أمنياً واسعاً في مدينة صيدا وجوارها، مع تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية عند مداخل المدينة، وعلى بعض التقاطعات الرئيسية، في إطار التدابير المتخذة ليلة رأس السنة لحفظ الأمن في المدينة”.

كذلك أفاد مندوب الوكالة في صور حيدر حويلا، عن إجراءات مماثلة عند مداخل مدينة صور وقرى منطقتها، إضافة إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ثابتة وظرفية أمام دور العبادة والمطاعم والمرافق السياحية.

وقد جال قائد سرية صور العقيد الركن عبدو خليل على قطاعات السير في قوى الأمن الداخلي المنتشرة في صور ومنطقتها، مطلعا على الاجراءات لحفظ أمن المواطنين.