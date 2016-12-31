تشوركين: التصويت على مشروع قرار دعم وقف إطلاق النار في سوريا قد يتأخر

محمد البطل

اعلن مندوب روسيا في الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان التصويت على مشروع قرار دعم وقف إطلاق النار في سوريا قد يتأخر حتى مساء السبت بتوقيت نيويورك.

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