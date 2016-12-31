جريح نتيجة اصطدام مركبة بالحائط الاسمنتي على اوتوستراد المتن لسريع مفرق بيت مسك

دلال ديب

جريح نتيجة اصطدام مركبة بالحائط الاسمنتي على اوتوستراد المتن لسريع مفرق بيت مسك

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