جميع الطرق في كفردبيان سالكة فقط للدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية

محمد البطل

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان جميع الطرق في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية بسبب الجليد.

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