رئاسة الأركان التركية تعلن القضاء على 23 عنصراً من داعش في خلال العمليات في مدينة الباب وتدمر 12 مقراً ضمن عملية درع الفرات

دلال ديب

رئاسة الأركان التركية تعلن القضاء على 23 عنصراً من داعش في خلال العمليات في مدينة الباب وتدمر 12 مقراً ضمن عملية درع الفرات

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