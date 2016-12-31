رئيس الجمهورية تحرك فوراً بعد مشاهدة برنامج نهاركن سعيد و دعا اهالي العسكريين للتوجه فوراً الى القصر الجمهوري

دلال ديب

رئيس الجمهورية تحرك فوراً بعد مشاهدة برنامج نهاركن سعيد و دعا اهالي العسكريين للتوجه فوراً الى القصر الجمهوري

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