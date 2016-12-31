ردّاً على الإنتهاكات.. فصائل سوريا تلوّح بالتخلي عن الهدنة

أصدرت الفصائل السورية المعارضة التي التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، اليوم السبت، بياناً أكّدت فيه أنّ استمرار النظام السوري في انتهاكاته وخروقاته لوقف النار واقتحامه مناطق تسيطر عليها المعارضة، سيجعل الإتفاق الذي وقع مساء الخميس في أنقرة لاغياً. كما حذرت من مجزرة يحضر لها النظام وميليشيات حزب الله في وادي بردى. وشدّدت على رفضها لأي استثناء داخل اتفاق الهدنة، معتبرة وجود الاستثناءات إخلالاً بما تمّ الإتفاق عليه.

كما كشفت أنّ الراعي الروسي لاتفاق وقف النار، قام بتوزيع نسختين مختلفتين لأطراف النزاع، ودعا مجلس الأمن إلى التريث في تبني الإتفاق. ولفت البيان الصادر عن الجيش السوري الحر والمذيل بتوقيع 11 فصيلاً معارضاً، إلى أنّ الفصائل وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وقد وردّ في الإتفاقية أنّ النظام سيوقع على بنود مطابقة، لنفاجأ في ما بعد بتصريحات متتالية لمسؤولين روس تقدم تفسيراً متناقضاً للاتفاق، ليتبيّن أنّ نسخة النظام مغايرة.

وبحسب بيان الجيش الحر، دعت الفصائل مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل جلسة التصويت على مسودة المشروع الروسي. وتورد في يلي البيان الصادر عن الجيش السوري الحر كاملاً.