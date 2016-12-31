شكيب قرطباوي لـ”المستقبل”: انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة بداية خير للعام 2017 وإرادة الحياة لدى اللبنانيين أساسية

دلال ديب

شكيب قرطباوي لـ”المستقبل”: انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة بداية خير للعام 2017 وإرادة الحياة لدى اللبنانيين أساسية

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