طريق ضهر البيدر مقطوعة حالياً بالإتجاهين بسبب زحمة السير وقوى الأمن تعمل على تسهيل حركة المرور

دلال ديب

طريق ضهر البيدر مقطوعة حالياً بالإتجاهين بسبب زحمة السير وقوى الأمن تعمل على تسهيل حركة المرور

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