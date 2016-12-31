قرار رئاسي روسي بإرسال طائرة تابعة لها إلى أميركا لإعادة الديبلوماسيين الروس غير المرغوب فيهم إلى بلادهم

دلال ديب

قرار رئاسي روسي بإرسال طائرة تابعة لها إلى أميركا لإعادة الديبلوماسيين الروس غير المرغوب فيهم إلى بلادهم

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