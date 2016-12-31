قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة السطو على بنك الاعتماد في المكلس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “نتيجةً للمتابعة والرصد الدقيق، وضمن إطار ملاحقة باقي أفراد العصابات التي نفّذت في الآونة الأخيرة عمليات سطو مسلّح على عدد من المصارف اللبنانية، تمكنت شعبة المعلومات بتاريخ 30/12/2016 من توقيف المدعو ع. ز. مواليد عام 1991، لبناني، وذلك في محلة خلدة، وضبطت بحوزته مسدس حربي وبطاقة هوية مزوّرة.

وبالتحقيق معه اعترف بإشتراكه في عملية السطو المسلّح على مصرف “الاعتماد اللبناني” فرع المكلّس بتاريخ 6/12/2016، وذلك بالإشتراك مع آخرين، أوقفوا سابقاً من قِبل الشعبة المذكورة.

وأودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة

القضاء المختص.