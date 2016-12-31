قوى الامن منعت سلوك الطريق الدولي من ساحة بحمدون لغير السيارات المجهزة بالسلاسل

دلال ديب

قوى الامن منعت سلوك الطريق الدولي من ساحة بحمدون لغير السيارات المجهزة بالسلاسل

تعليقات الفيسبوك