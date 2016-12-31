لقاء بين الكشاف العربي والإنقاذ الشعبي في صيدا

عقد لقاء بين جمعية الكشاف العربي وفوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية وذلك في مقر فوج الإنقاذ الكائن في حي البراد في صيدا.

وقد جرى خلال اللقاء البحث عن الأطر التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين خدمة للمواطن. كما تم طرح مسودة بروتوكول تعاون وتنسيق بينهما.